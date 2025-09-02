При трудоустройстве работники могут предоставить документ как в бумажном, так и в электронном формате, сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отмену в РФ бумажных медицинских книжек отложили до 1 сентября 2026 года. При трудоустройстве работники могут предоставить медкнижку как в бумажном, так и в электронном формате, сказала ТАСС старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.

"На основании приказа Минздрава России от 18.02.2022 №90н "Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа" с 1 сентября 2023 года были введены электронные медицинские книжки. Предполагалась, что электронные медицинские книжки полностью заменят бумажные. Первоначально, на основании указанного приказа, только до 1 сентября 2024 допускалась выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажных бланках с голографическими марками и внесение сведений о них в Единый реестр личных медицинских книжек. Далее в соответствии с приказом Минздрава от 28.06.2024 №332н отказ от бумажных медицинских книжек отодвинули на 1 сентября 2025 года", - пояснила юрист.

Колодяжная уточнила, что в июле 2025 года переход на электронные медицинские книжки был отложен еще на год, до 1 сентября 2026 на основании приказа Минздрава России от 30.07.2025 №457н "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. №90н "Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа".

"Таким образом, при приеме на работу работники могут предоставить медкнижки в одном из двух форматов, оба из которых будут законны: в бумажном, по форме из приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402; в электронном, по форме из приказа Минздрава от 18.02.2022 №90н", - сказала юрист.

Она отметила, что информация в электронной медицинской книжке будет защищаться, и у работодателей не будет доступа к информации из медицинской книжки. Работодатели также не вправе требовать от работника представления электронной медицинской книжки.

"Работодатель и работник одновременно получат уведомление о наличии у работника электронной медицинской книжки, прохождении работником предварительного (при поступлении на работу) и периодического медицинского осмотра, его пригодности или непригодности к конкретной работе или профессии, а также о наличии или отсутствии у работника медицинских противопоказаний", - сказала эксперт.