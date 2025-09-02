Мэрия разрабатывает интерактивную карту

МАКЕЕВКА /ДНР/, 2 сентября. /ТАСС/. Власти второго по численности населения города ДНР Макеевки готовят интерактивную карту для контроля наполнения емкостей в общественных местах, установленных из-за водного кризиса в регионе, сообщил ТАСС глава городского округа Владислав Ключаров.

"У нас в разработке интерактивная карта именно по подвозу воды. Это мэрия разрабатывает. Мы ее доработаем и будет очень удобно логистически направлять автомобили. То есть мы будем их видеть, будем понимать, где остановилась машина, - сказал Ключаров. - Будем понимать, где у нас на сегодняшний день полная бочка воды, а где пустая и сколько она стоит".

Он пояснил, что карта позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, фиксировать сбои в их графике, получать сигнал от жителей, что емкость опустела, а также от водителей, что она наполнена. Ожидается, что такие меры улучшат снабжение населения.

Глава ДНР Денис Пушилин 18 августа поручил муниципалитетам строго контролировать график подвоза воды туда, куда она не доходит централизованно. На фоне сокращения водоподачи власти организовали подвоз воды населению, но случаются сбои в графике.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.