В День независимости Вьетнама прошел торжественный парад

В нем приняли участие 16 тыс. военнослужащих различных подразделений Вьетнамской народной армии и полиции

ХАНОЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Военный парад с участием 16 тыс. военнослужащих различных подразделений Вьетнамской народной армии и полиции, а также парадных расчетов Вооруженных сил России, Народно-освободительной армии Китая, Народной армии Лаоса и Королевских вооруженных сил Камбоджи прошел в Ханое по случаю 80-й годовщины победы Августовской революции и провозглашения независимости Вьетнама.

Впервые со времен военного парада в Ханое в 1985 году на центральной площади Бадинь прошагали колонны различных видов войск и появилась тяжелая военная техника.

На параде были показаны самые современные образцы вооружений и военной техники, включая передовые ракетные технологии, танки, в том числе Т-90, БМП, БТР, самоходные зенитные и артиллерийские установки, машины радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы национального производства. Свое мастерство продемонстрировали пилоты вьетнамских ВВС, представив воздушную часть парада на вертолетах семейства Ми, учебно-тренировочных самолетах Як-130 и истребителях Су-30МК2.

Участие в торжествах, помимо высшего вьетнамского руководства, приняли в качестве почетных гостей члены высокопоставленных иностранных делегаций из России, Белоруссии, Китая, Кубы и Камбоджи. Россию представила парламентско-партийная делегация во главе с секретарем Генсовета партии Единая Россия, первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым.