При этом почти в два раза выросло количество мошеннических звонков с международных номеров по сотовой связи, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз, но в 2 раза выросло количество международных звонков аферистов. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок уже сократилось в 15 раз. Однако торжествовать по этому поводу рано. Например, параллельно выросло количество мошеннических звонков с международных номеров по сотовой связи - почти в два раза. То есть мошенники будут адаптироваться, придумывать новые схемы и способы обхода защитных мер", - отметил Кузнецов.

Также он подчеркнул, что есть риск увеличения активности преступников по другим схемам, например, с приемами, когда вынуждают жертву перезванивать. "А если человек сам набирает номер, звонок не будет остановлен фрод-фильтром", - добавил зампред правления "Сбера".

Ранее Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность. В Минцифры добавили, что доступ к услугам звонков будет восстановлен при выполнении требований российского законодательства.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.