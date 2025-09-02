МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стоимость аренды жилья в Москве может повыситься до 20% с началом учебного года и делового сезона в сентябре-октябре 2025 года, рассказали ТАСС аналитики и эксперты рынка недвижимости.

С началом учебного года и оживления бизнес-сообщества растет спрос и идет индексация цен в зависимости от района и класса жилья, но в наибольшей степени на сезон реагируют сегменты эконом- и комфорт-классов, рассказал ТАСС владелец агентства недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин. "Повышение ожидается на уровне 15-20%. "Если в августе минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры (в комфорт-классе - прим. ТАСС) в Москве колеблется в диапазоне 65 тыс. руб. в месяц, то с началом делового сезона она вырастает до 70-80 тыс. руб." - сказал он. К Новому году обычно сезон идет на спад - на этот раз снижение цен может составить те же 15-20%, добавил он.

Сейчас на московском рынке аренды ощущается недостаток ликвидного предложения - как обычно, в таких условиях, собственники квартир повышают арендные ставки, в среднем на 5-10%, сказала в беседе с ТАСС заместитель директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. Но рост ожидаемый, в рамках сезонности, и, можно сказать, наниматели к нему готовы, добавила она.

В свою очередь руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов полагает, что в ближайшие три недели ставки аренды прибавят 5-7 п. п. Они должны стабилизироваться в октябре и, начиная с ноября, начнут корректироваться вниз, сказал он ТАСС.

Владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов отмечает, что в этом году повышенный спрос на аренду жилья начался в середине лета, что связано с удорожанием расходов на ремонт, ЖКХ, дорогой ипотекой, которая превратила потенциальных покупателей в арендаторов. "Важно учесть и тот факт, что бизнес России все больше локализуется в Москве. Многие люди из регионов открывают тут бизнесы, и в первую очередь, переезжая в столицу не покупают, а арендуют жилье", - сказал он ТАСС.

По словам Садыгова, медианная ставка аренды в столице летом практически достигла 90 тыс. рублей в месяц, что выше на 4% по сравнению с летом прошлого года. При этом "однушки" подорожали на 1%, в то время как более большие и дорогие квартиры выросли в цене на 10%. "Этот показатель может говорить и о том, что спрос структурно изменился, и большая его доля приходится на семьи", - указал он. В этом году в сентябре, скорее всего, ожидается еще больший приток арендаторов: студентов и представителей бизнесов, которые восполнят туристический летний поток, поэтому охлаждения ждать не стоит - рынок перешел к арендодателю в ближайшей перспективе, заключил эксперт.

Стоимость аренды сейчас

В настоящее время на массовом рынке в пределах старых границ Москвы минимальная арендная ставка "однушки" начинается от 35 тыс. рублей в месяц, отметила Полякова. Так, однокомнатную квартиру эконом-класса можно арендовать в среднем за 40-45 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную - за 45-55 тыс. рублей.

По словам Попова, средние ставки долгосрочной аренды квартир в столице (классы "эконом" + "комфорт" вместе с Новой Москвой) составляют: 75 тыс. рублей/мес. для студий, 71 тыс. рублей - для "однушек" и 129 тыс. рублей - для "двушек". По отношению к середине мая (когда были зафиксированы минимальные показатели в течение этого года) ставки выросли на 20%, 12% и 22% соответственно. Однако темпы роста ниже прошлогодних цифр - тогда они увеличились за этот же период на 25%, 30% и 33% соответственно, отметил эксперт.

По словам Ашихмина, в жилых комплексах с паркингом уровня комфорт-класса в пределах третьего транспортного кольца (ТТК) арендовать студию можно за 70-90 тыс. рублей в месяц, квартиру с одной спальней - за 100-120 тыс. рублей, двумя - 140-160 тыс. рублей и тремя - за 180 тыс. рублей.

Сокращение предложения

В преддверии высокого сезона в Москве предложение квартир-студий за август сократилось на 9,3%, однокомнатных квартир - на 13,1%, двухкомнатных - на 16,3%, рассказал ТАСС руководитель сервиса "Яндекс. Аренда" Роман Жуков. "По результатам нашего аналитического исследования, на конец июля 2025 года в столице доля арендодателей, снижающих арендую ставку в объявлении о сдаче жилья на долгосрочный период, составляла в среднем 30,6% - в прошлом году показатель был на уровне 26,9%. В этих объявлениях в июле этого года собственники снижали стоимость в среднем на 9,1% за время поиска арендатора. В июле 2024-го средний дисконт составлял 7,7%", - отметил он. В разрезе комнатности, собственники снижали стоимость в 30,9% объявлениях о долгосрочной аренде студий - в среднем на 8,3%, в 25,6% объявлений с "однушками" (на 8,2%) и в 31,1% объявлений с "двушками" (на 9,1%), заключил Жуков.