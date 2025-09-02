Иосиф Сталин "посылал месседж всему миру о том, что война на Дальнем Востоке является лишь эпизодом, вероятнее всего второстепенным эпизодом Второй мировой войны", отметил научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Недооценка российским обществом победы Советского Союза над милитаристской Японией в 1945 году связана с позиционированием этой войны как малозначимой Верховным главнокомандующим Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) Иосифом Сталиным. Об этом в преддверии открытия историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945" рассказал ТАСС научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин.

"В профессиональной историографии и в общественном сознании граждан Советского Союза и современной России теме Советско-японской войны уделялось незаслуженно малое внимание. Это имеет свое историческое объяснение. Коренится оно в отношении Верховного главнокомандующего Красной Армии Иосифа Сталина к этим событиям, которое вполне отчетливо прослеживаются в документах, в том числе и данной экспозиции", - сказал он.

Сорокин заметил, что несколько современных историков называют Советско-японскую войну 1945 года "идеальной". "Поскольку за кратчайшие сроки была разгромлена миллионная группировка с абсолютно минимальным количеством жертв со стороны наступающей армии - всего 12 тысяч погибших, чуть более 20 тысяч раненых. Это беспрецедентный опыт ведения столь крупномасштабных операций", - уточнил он.

По его словам, Сталин отказал руководству Дальневосточной операции в просьбе "провести по образцу Парада Победы 24 июня 1945 года организованные сводные полки фронтов, которые разгромили Квантунскую армию и одержали военную победу на материке над японскими вооруженными силами". При этом он подписал решение об учреждении медали победы над Японией, "тем самым поставив эту победу в ряд других, одержанных на фронтах Великой Отечественной войны на европейском театре военных действий", - добавил научный руководитель РГАСПИ.

Он напомнил о личном приказе Сталина направить на подписание японской капитуляции генерала Кузьму Деревянко, "одного из многих генералов Красной Армии". "Сталин таким образом посылал месседж всему миру о том, что война на Дальнем Востоке является лишь эпизодом, вероятнее всего второстепенным эпизодом Второй мировой войны", - отметил историк.

"С высоты времени мы можем размышлять о том, что такое позиционирование Сталиным войны на Дальнем Востоке было не совсем правильным, поскольку в известной степени этими решениями девальвировалось участие Советского Союза в разгроме милитаристской Японии, роль и значение тех побед, которые были одержаны на Дальневосточном театре военных действий", - заключил Сорокин.

О выставке

Историко-документальная выставка "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945" организована Федеральным архивным агентством и Российским историческим обществом. На выставке можно будет увидеть архивные документы о подготовке военной операции на Дальнем Востоке, личные вещи И. В. Сталина и выдающихся советских военачальников.