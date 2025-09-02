Пропускная способность канала связи выросла до 225 Мбит/с

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спутниковый канал связи расширен в Певеке на Чукотке, пропускная способность канала выросла в полтора раза, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"Расширен спутниковый канал связи для жителей Певека. Это означает, что качество мобильного интернета улучшится, увеличится и стабильность соединения. Пропускная способность канала связи выросла с 150 Мбит/с до 225 Мбит/с", - написал глава Чукотки.

По его словам, спутниковый интернет - временное решение для населенных пунктов Чукотки до того, как будет построен волоконно-оптическая линия связи. "Работы по строительству линии связи начнутся в следующем году, она пойдет от поселка Черский в Якутии, обеспечит скоростным и качественным интернетом Билибино и Певек", - написал Владислав Кузнецов.

Певек - самый северный город России. В нем проживает около 3,5 тыс. человек.