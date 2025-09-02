ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Обучение 650 добровольцев, которые будут помогать участникам X Восточного экономического форума (ВЭФ), завершилось во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Завершилась серия тренингов для добровольцев, которые примут участие в работе на полях юбилейного Восточного экономического форума. На территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) волонтеры прошли инструктажи по функциональным направлениям работы на ВЭФ, а также прослушали лекции по эффективному взаимодействию в команде. <...> В этом году Восточный экономический форум объединит 650 волонтеров из разных регионов России. Это активная молодежь не только из Приморского края, но и из Камчатского края, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, а также других регионов", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, добровольцев подготовили к работе в команде - провели ряд тренингов по командообразованию. Руководитель ресурсного центра добровольчества региона Екатерина Сушко отметила, что для добровольцев были организованны традиционные трехдневные тренинги на командообразование, коммуникацию и сплочение.

Для комфортной и эффективной работы волонтеры ВЭФ будут жить в гостиницах кампуса ДВФУ, им будет предоставлено трехразовое питание, трансфер к площадкам. Кроме того, для добровольцев разработана уникальная экипировка и мотивационная программа. По завершении форума состоится торжественная церемония, где будут подведены итоги работы и награждены отличившиеся волонтеры.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.