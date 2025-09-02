Во Владивостоке на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" прошло памятное мероприятие, в котором принял участие командный состав флота, первые лица края и города, общественных и военно-патриотических движений

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией прошли в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, Сахалине, Хабаровском и Приморском краях. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"У мест боевой славы проведены митинги с возложением венков и цветов к памятникам и мемориалам. В память о воинах, не вернувшихся с той войны и умерших от ран, была объявлена минута молчания", - сообщили в пресс-службе флота.

Во Владивостоке на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" прошло памятное мероприятие, в котором принял участие командный состав флота, первые лица края и города, общественных и военно-патриотических движений.

"80 лет мирной жизни, но девиз "Все для фронта- все для победы" актуален и сейчас, в ходе проведения специальной военной операции. Мы не позволим переписать историю нашей страны, и историческая справедливость будет восстановлена. <...> Враг будет разбит. Победа будет за нами", - обратился к собравшимся командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

Участники памятного митинга возложили венки и цветы к Вечному огню, после чего состоялось прохождение торжественным маршем знаменных групп от каждого вида войск и роты почетного караула.

Тихоокеанский флот в финальной схватке Второй мировой войны с милитаристской Японией сыграл одну из ключевых ролей. Несмотря на то, что на морском театре военных действий он уступал японскому флоту по количеству крупных надводных кораблей - авианосцев и линкоров, которых на ТОФ не было, с первых дней морские коммуникации врага были нарушены. В воздухе полностью господствовала наша авиация. Тихоокеанский флот были провел Сейсинскую десантную операцию в Корее и обеспечил освобождение Южного Сахалина. Курильская десантная операция и бои за остров Шумшу покрыли тихоокеанцев геройской славой. 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии, что явилось завершением Второй мировой войны.