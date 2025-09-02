Торги пройдут с 18 сентября по 9 октября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 20 частных участков выставили на аукционы в Новой Москве. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"На инвестиционном портале Москвы представлен 21 участок в районах Вороново, Филимонковский, Внуково, Краснопахорский и Бекасово. Будущие владельцы смогут возвести здесь дома, хозяйственные помещения, гаражи, а также заняться садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур", - приводятся слова Пуртова на сайте мэра и правительства Москвы.

Торги пройдут с 18 сентября по 9 октября на электронной площадке "Росэлторг".

Витриной для торгов выступает инвестиционный портал Москвы. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".