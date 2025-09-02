В Череповце открыли для движения проспект Победы после схода оползня

Как сообщил мэр города Роман Маслов, движение трамваев и автобусов восстановили

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Череповца Вологодской области открыли для движения проспект Победы, где днем 1 сентября из-за сильного ливня сошел оползень со склона, было полностью парализовано движение из индустриальной в заречную часть города. Движение трамваев и автобусов восстановлено, сообщил мэр Роман Маслов.

"Сегодня все автобусы и трамваи работают по своим маршрутам и привычному расписанию. Движение транспорта по проспекту Победы открыто. Продолжаем ликвидацию последствий после вчерашних обильных осадков. В ночь подрядная организация устранила промоину", - написал Маслов в Telegram-канале.

Как сообщал мэр ранее, помимо аварии на проспекте Победы подтопило дворы и другие участки дорог, произошел обвал насыпи и локальное обрушение тротуара на Северном мосту через реку Ягорбу.

По данным Вологодского гидрометцентра, в Череповце 1 сентября прошел мощный ливень с грозой и шквалистым ветром порывами до 16 м в секунду. На ликвидацию последствий были привлечены спасатели МЧС, военные, представители коммунальных и специальных служб.