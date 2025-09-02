Экспозицию приурочили к 300-летию ордена Святого Александра Невского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка "За труды на благо Отечества. Награды России" из собрания Музеев Московского Кремля открылась в Гродековском музее Хабаровска. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"С сегодняшнего дня в Хабаровске можно увидеть выставку "За труды на благо Отечества. Награды России" из собрания Музеев Московского Кремля. Открыли ее в Гродековском музее вместе с генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Еленой Гагариной", - написал он.

Демешин отметил, что экспозиция приурочена к двум значимым юбилеям 2025 года - 300-летию ордена Святого Александра Невского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Символично, что проведение выставочного проекта проходит в год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Для Хабаровского края эта дата имеет особое значение, ведь именно здесь была поставлена финальная точка во Второй мировой войне", - подчеркнул глава региона.

Посетители музея смогут увидеть свыше 170 предметов из коллекции Музеев Московского Кремля: это ордена, медали, наградное оружие, а также драгоценные подарки за воинскую доблесть и гражданские заслуги. По словам губернатора, в экспонатах представлена история наградной системы России от эпохи Петра I до современности.