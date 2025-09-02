В Москве температура 2-5 сентября составит около 20 градусов

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что осадков не прогнозируется

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Температурный фон в Московском регионе в течение рабочих дней недели составит около 20 градусов, к выходным показатель будет в диапазоне 20-26 градусов. Условий для осадков нет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник дневная температура в Москве составит 17-19 градусов <...>. В ночь на среду прогнозируется 11-13 градусов, а днем в среду будет около 20 градусов, такая температура на 1,5-2 градуса выше нормы. В четверг температура также будет около 20", - сказал он.

Метеоролог сказал, что затем из-за влияния гребня высокого давления на погодные условия ночные температуры в столице составят 10-11 градусов, по области - до 6-7. При этом днем температурный фон в пятницу достигнет 20-22 градусов. "И в выходные, когда будет еще более заметное воздействие этого гребня высокого давления, дневные температуры в субботу будут в диапазоне 20-25 градусов, в воскресенье - 21-26. И ночные температуры будут повышаться, в воскресенье значения будут выше 10-15 градусов", - подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что осадков не прогнозируется. Облака будут появляться, однако влаги для "мощных дождей" в них не будет.

Он отметил, что в сентябре в центре европейской России также прогнозируются периоды бабьего лета.