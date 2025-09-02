До этого лидеры России и КНР побеседовали в присутствии представительных делегаций

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили общение за чаем, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры лидеров продолжились в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай. С российской стороны в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава Минобороны Андрей Белоусов.

До этого Путин и Си Цзиньпин побеседовали в присутствии представительных делегаций. Стороны обсудили дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем, практическую кооперацию между странами, а также глобальные и региональные вопросы, сотрудничество на многосторонних площадках.

Встреча проходит в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.