В России признали нежелательной британскую The Royal United Services Institute

В Генпропуратуре пояснили, что организация, финансируемая в том числе госструктурами, потратила миллионы фунтов на антироссийскую пропаганду

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (Великобритания) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Русофобия с английским акцентом - на мнимую угрозу, тотальное вмешательство в выборные процессы по всему миру и упорное нежелание принимать западные ценности. Такой выставляют нашу страну "аналитики" из The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. <...> Представители RUSI регулярно проводят тренинги и семинары, на которых обсуждают сценарии международной изоляции России и планы разрушительного воздействия на нашу экономику. Ознакомившись с ними, Генпрокуратура признала британскую НПО нежелательной", - отметили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в надзорном ведомстве, организация, финансируемая в том числе государственными структурами, потратила миллионы фунтов на антироссийскую пропаганду.