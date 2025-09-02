Вице-премьер РФ отметил, что турпоток между странами достиг примерно 70% от доковидного уровня

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Потенциал для как минимум двукратного роста туристического потока между Россией и Китаем есть, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в комментарии "Известиям".

"Я думаю, что потенциал для как минимум двукратного роста [турпотока] у нас имеется, причем в том числе за счет китайской стороны, потому что сейчас российских туристов из 2,7 миллиона больше половины, которые ездят в Китай", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что пока российско-китайский турпоток достиг только примерно 70% от доковидного уровня.