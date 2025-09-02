В 12 дисциплинах будут соревноваться спортсмены в возрасте 17-25 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 250 студентов из 25 государств примут участие в международной студенческой легкоатлетической матчевой встрече "Королева спорта 2025", которая пройдет 6-7 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Студенты 25 стран мира примут участие в соревнованиях по легкой атлетике в Свердловской области. Международная студенческая легкоатлетическая матчевая встреча "Королева спорта 2025" пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Калининец" с 6 по 7 сентября. Участие в соревнованиях примут более 250 студентов из России, Белоруссии, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Эквадора и других стран", - говорится в сообщении.

В 12 легкоатлетических дисциплинах будут соревноваться спортсмены в возрасте 17-25 лет, также на соревнованиях пройдут эстафеты с участием команд вузов Свердловской области, сборных команд стран, а также гонки на выбывание. "В Свердловской области создан центр развития студенческого спорта, команды и представители наших вузов ежегодно побеждают и показывают достойные результаты. Сегодня перед ними стоит серьезный международный вызов в легкой атлетике, и я верю, что спортсмены будут бороться за первые места", - цитируют в департаменте министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта.