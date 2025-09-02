В Красноярске остановили водозабор из-за аномальных дождей

За сутки выпало больше месячной нормы осадков

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Водозабор "Гремячий лог" остановлен в Красноярске из-за резкого повышения мутности воды в Енисее, которая произошла из-за аномальных дождей. Водозабор обеспечивает холодной водой Октябрьский и часть Железнодорожного районов города, сообщает пресс-служба "Краскома".

Накануне в Красноярска прошел сильный дождь. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. Были подтоплены улицы, возникли большие лужи, жители жаловались на подтопление транспорта. Уровень воды в Енисее поднялся на 13 см и на утро 2 сентября составил 204 см в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха.

"В 13:00 часов (09:00 мск - прим. ТАСС) КрасКом остановит водозабор "Гремячий лог" из-за резкого повышения мутности в реке Енисей по причине загрязнения всех левобережных малых притоков на протяжении от Красноярска до Дивногорска из-за вчерашнего аномального дождя. С 08:00 часов (04:00 мск) на водозаборе "Гремячий Лог", обеспечивающем холодной водой Октябрьский и часть Железнодорожного районов, проводятся дополнительные мероприятия по снижению мутности исходной речной воды, однако, ее качество продолжает ухудшаться", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Краскома" Олега Гончерова, такой высокий уровень мутности в Енисее в черте городских водозаборов зафиксирован впервые за всю историю наблюдений, который ведется на предприятии с 1911 года. "С учетом гидрологической обстановки на Енисее, чтобы красноярская питьевая вода оставалась безопасной, принято решение остановить водозабор "Гремячий лог", - цитирует пресс-служба слова Гончерова.

Согласно данным среднесибирского УГМС, 2 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве сохранятся сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.