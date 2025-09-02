По результатам экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах гибели животного

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Тушу самца амурского тигра обнаружили в бухте рядом с приморским поселком Тимофеевка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

"В Ольгинском районе, в окрестностях поселка Тимофеевка, в бухте обнаружена туша тигра. По предварительным данным охотнадзора и полиции, это взрослый самец в сильной степени разложения. Признаков огнестрельных ранений нет; травмы характерны для падения с высоты", - говорится в сообщении.

Туши транспортируют морем, так как подъезд к бухте на автомобиле невозможен. По результатам экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах гибели.

Самый крупный подвид тигров - амурский - занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. За последние 20 лет численность этих хищников увеличилась с 450 до 750 особей. В России тигры обитают только на юге Дальнего Востока.