Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в столице Хакасии - Абакане, где за 1,5 суток выпало более 80% от месячной нормы осадков. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

"В Абакане на КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС) введен режим повышенной готовности: по данным Хакасского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки 1 сентября и ночь 2 сентября уже выпало 32 мм осадков, это 83% месячной нормы, дождь продолжается, соответственно, объем осадков увеличится", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. Рабочие бригады выходят посменно, рабочий день у персонала увеличен до 10 часов. На откачке воды с улиц работает восемь автомобилей, две мотопомпы. В некоторых колодцах на наиболее проблемных участках стоят насосы. "Вместе с тем, с таким объемом воды сложно справиться даже с перекачивающим оборудованием. По данным директора "Спецавтобазы ЖКХ" Павла Литвинова, за 1 и 2 сентября откачали 1 200 кубометров воды (при среднегодовом объеме 13 000 кубометров)", - подчеркнули в мэрии.

По прогнозам Гидрометцентра, до конца рабочей недели прогнозируются дневные осадки, также дожди ожидаются в ночь на среду и на четверг.