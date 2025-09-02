Количество кадетских классов в Новосибирской области за последние пять лет увеличилось в два раза

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Конкурс на лучший казачий кадетский класс СФО, который пройдет с 10 по 13 сентября в Новосибирской области, соберет команды из семи регионов Сибири. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил директор Казачьего кадетского корпуса им. О. Куянова Максим Подсевалов.

"В конкурсе будут принимать участие семь команд. Это Новосибирская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская, Томская, Омская области и Республика Тыва. В первый день - торжественное открытие, будут также проведены соревнования по строевой подготовке, потом команды представляют визитку и исполняют казачью песню. Второй день - стрельба из лука, метание ножей, рубка лозы, потом переходим на огневую подготовку. Проводится историческая викторина в этот день. В третий день - казачья полоса препятствий, вечером - турнир по лазертагу. После этого - торжественное закрытие", - сказал Подсевалов в пресс-центре ТАСС.

О системе кадетского образования в Новосибирской области

Количество кадетских классов в Новосибирской области за последние пять лет увеличилось в два раза - до 116. "В настоящее время в них обучаются почти 2,5 тыс. человек. Этот показатель за последние пять лет увеличился в три раза", - сказала вице-губернатор Новосибирской области Валентина Дудникова в пресс-центре ТАСС.

По ее словам, в кадетских корпусах, а также в специализированных кадетских классах дети получают не только классическое образование, но и самое главное - всесторонний баланс развития личности в интеллектуально-духовном плане и физическом. "Такая личность становится успешной, становится настоящим патриотом нашей страны", - добавила вице-губернатор.