Министр здравоохранения России подчеркнул, что также традиционно развивается взаимодействие двух стран по реагированию на чрезвычайные ситуации

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с китайскими коллегами в медицинской сфере: уже есть ряд новых направлений на обсуждении, включая традиционную китайскую медицину. При этом продолжают развиваться и прежние области сотрудничества, такие как медицина катастроф, подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В комментарии "Известиям" он отметил, что взаимодействие с китайскими коллегами уже активно идет по целому ряду отраслей. В большей степени, по словам Мурашко, был сделан акцент на поставки ряда медицинских изделий в РФ. "Также есть направление по сотрудничеству новое, которое мы будем сегодня обсуждать: это и цифровизация, и традиционная китайская медицина, и ряд направлений научных", - рассказал российский министр.

Кроме того, уже традиционно развивается взаимодействие по реагированию на чрезвычайные ситуации: "Это не только конференции, это тренинги и учения, которые помогают выявить общие методы реагирования в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций и катастроф. И эта работа сегодня оценивается очень высоко обеими сторонами, она крайне необходима", - заверил Мурашко.

Активно развивается российско-китайское взаимодействие и по части медицинского образования. По словам министра, в студенческих обменах и научных конференциях задействовано 48 вузов со стороны РФ и 56 - со стороны КНР. "Поэтому контактов много, областей [сотрудничества много], внимание большое к фармацевтике. Конечно, во взаимодействии с нашим большим соседом Россия заинтересована", - заключил глава Минздрава.