МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший командующий Квантунской армией Японии генерал Отодзо Ямада, покидая СССР после помилования, оставил письмо, где поблагодарил тех, кто помог ему справиться с заболеванием в период пребывания в колонии.

25 февраля 1956 года по предложению главы МИД СССР Вячеслава Молотова 75-летний Отодзо Ямада был помилован постановлением Президиума ЦК КПСС "О досрочном освобождении военнопленного японского генерала Ямада" и вместе с рядом других японских военнопленных репатриирован в Японию. 27 мая 1956 года во Владивостоке Ямада написал письмо на имя переводчика, младшего лейтенанта Штека со словами благодарности.

Как обнародовала ФСБ, в письме, перевод которого выполнен самим Штеком, 75-летний генерал выразил признательность тем, кто помог ему совершить переезд из лагеря №48 для высшего командного состава германской и японской армий в селе Чернцы Ивановской области до Владивостока.

Ямада поблагодарил Штека за то, что тот сопроводил до города Иваново, хотя и не смог поехать на Дальний Восток из-за болезни своей жены. Также генерал упомянул двоих сопровождавших его в поездке. "Господин Сигалов от начала и до конца был предупредителен, любезен и очень хорошо ухаживал за мной. Благодаря этому мое путешествие протекало весело и без каких бы то ни было неудобств. Госпожа Анисова также проявляла ко мне исключительное внимание вплоть до мелочей. Я совершил эту поездку совершенно спокойно, полагаясь на нее как на свою дочь", - написал Ямада, попросив "довести до сведения господина начальника лагеря, что уезжает в Японию с чувством благодарности к этим двум лицам, и передает господину начальнику лагеря свою признательность".

Генерал поблагодарил и врачей, которые помогли ему при заболевании. "Чувство подлинной благодарности я выражаю и госпоже Мелитинской, которая с самого начала моей болезни неоднократно проявляла заботу обо мне, а также уделяла исчерпывающее любезное внимание к моему здоровью в период нынешней поездки. Я прошу изыскать возможность и передать благодарность руководству того института, сотрудником которого состоит госпожа Мелитинская", - написал Ямада. Он выразил большое сожаление тому, что перед отъездом "хотя и виделся с доктором Орловой, но не смог ей выразить всей испытываемой мной благодарности" - возле них не оказалось японцев, владеющих русским языком, и генералу пришлось ограничиться лишь одним словом "спасибо". "С момента заболевания я пользовался исключительной заботой со стороны доктора Орловой и отношу свое быстрое выздоровление именно ее заслугам, в связи с чем прошу передать доктору мою большую благодарность", - говорится в письме Ямады.