НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани выписан из больницы после автомобильной аварии в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По информации издания, 81-летний Джулиани был выписан в понедельник днем. Как указывает газета, в больнице у него диагностировали "перелом грудного позвонка и травмы левой ноги и руки", однако руководитель службы безопасности Майкл Рагуза заявил, что бывший мэр находится "в хорошем настроении и прекрасно восстанавливается".

The New York Times подчеркивает, что пока не удалось выяснить точные обстоятельства ДТП. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в субботу вечером, когда Ford Bronc, в котором находился Джулиани, остановился для оказания помощи женщине, ставшей жертвой домашнего насилия. Экс-мэр вызвал службу экстренного реагирования и дождался их прибытия. Издание отмечает, что Honda HR-V под управлением 19-летнего жителя города Конкорда врезалась сзади в Ford Bronco, но обстоятельства "остаются немного неясными". Указывается, что от удара оба автомобиля отбросило на разделительную полосу, и они получили серьезные повреждения.

Как напоминает The New York Times, в 2024 году Джулиани был лишен права заниматься адвокатской практикой в Нью-Йорке после предъявления обвинений в Аризоне и Джорджии по делам, связанным с президентскими выборами 2020 года. В январе было урегулировано дело о возмещении ущерба в размере $148 млн двум сотрудникам избирательной комиссии Джорджии, которых он оклеветал, пытаясь помочь Трампу отменить результаты выборов, уточняет газета.