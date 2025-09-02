Ко Дню окончания Второй мировой войны ТАСС раскрасил с помощью ИИ архивные фотографии

Для удобства пользователей в описании к каждому окрашенному снимку указан ID его черно-белого оригинала

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ТАСС представил коллекцию архивных фотографий, окрашенных с помощью технологий искусственного интеллекта к 80-летию окончания Второй мировой войны, сообщили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов агентства. Открывает серию снимок Евгения Халдея с борта линкора "Миссури", где 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии, официально завершивший Вторую мировую войну.

Пользователям медиабанка ТАСС доступны 152 окрашенных кадра времен Великой Отечественной войны. Их авторы - известные фотокорреспонденты агентства, создавшие масштабную летопись военных лет: Евгений Халдей, Марк Редькин, Макс Альперт, Эммануил Евзерихин, Николай Ситников, Израиль Озерский, Леонид Великжанин, Николай Кубеев и другие военкоры.

"В год 80-летия Победы мы фиксируем повышенный интерес аудитории, в том числе клиентов медиабанка ТАСС, к историческим кадрам. Используя алгоритмы нейросетей и обладая уникальной экспертизой в работе с архивными материалами, при окрашивании мы уделили особое внимание совпадению исторически вероятных цветов изображенных объектов", - рассказал руководитель офиса развития визуальных продуктов ТАСС Александр Кольчурин.

Для удобства пользователей в описании к каждому окрашенному снимку указан ID его черно-белого оригинала, а в карточке оригинала - ID цветной версии.

В коллекцию окрашенных с помощью технологий ИИ фотографий также вошли архивные кадры, запечатлевшие значимые события послевоенных лет. Всего проект включает 300 фотографий. "Испытываешь удивительные эмоции, рассматривая рядом оригинальный черно-белый снимок начала ХХ века и его современную версию. Уверен, клиенты медиабанка ТАСС оценят такое разнообразие контента и будут использовать его в своих проектах", - отметил Кольчурин.

Все окрашенные снимки доступны для редакционного использования. Если фото будет применяться в других целях, потребуется согласование. В ближайшее время офис развития визуальных продуктов ТАСС запустит новую услугу по окрашиванию черно-белых архивных фотографий и предоставлению лицензии для использования.

Медиабанк ТАСС сегодня насчитывает свыше 65 млн единиц контента, в том числе 1,2 млн исторических кадров с начала ХХ века. Помимо изображений, сгенерированных ИИ, он включает инфографику, архивный и стоковый контент, а также репортажные фотографии и видео, снятые фотокорреспондентами ТАСС, российскими и зарубежными партнерами агентства.