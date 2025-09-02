Мероприятие пройдет в Челябинске с 4 по 6 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Тематика возвращения бойцов СВО к мирной жизни станет одной из основных для обсуждения в рамках Международного фестиваля документального кино "RT. Док: Время наших героев", который будет проходить в Челябинске с 4 по 6 сентября. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"На панельной дискуссии "Время патриотов - время действий" участники поднимут немаловажную тему о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни и в тылу приближают нашу победу", - сказали в оргкомитете.

Кроме того, на фестивале запланирован круглый стол "Прорыв информационной блокады". На нем обсудят, кому выгодна информационная блокада на Западе. В круглом столе примут участие итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, генеральный продюсер фестиваля "RТ. Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане Михаил Алаеддин, военный документалист RT Олег Некишев.

С 4 по 6 сентября в Челябинской области состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", где в параллельной программе будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне в Донбассе. В основную программу фестиваля войдут 14 лент о Донбассе (три ленты будут показывать впервые). Фестиваль будет проходить в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы, он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.

ТАСС - генеральный информационный партнер.