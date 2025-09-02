Его отменили в связи со стабилизацией обстановки

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действовавший в регионе с апреля 2025 года, полностью снят в Красноярском крае, сообщило правительство региона.

Особый противопожарный режим в Красноярском крае был введен с 12 апреля. 4 июля он был снят в центральных, западных и южных районах края, но продолжал действовать на севере и востоке региона.

"В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами с 3 сентября отменяется действие особого противопожарного режима на территориях восточной и северной групп районов края. Количество природных пожаров снизилось до четырех в неделю, при том, что в пиковый период фиксировалось более 40 возгораний в день. Решение о снятии противопожарного режима было принято 4 июля в отношении центральной, западной и южной групп районов. Теперь эти ограничения отменены на всей территории Красноярского края", - говорится в сообщении.

В рамках особого противопожарного режима вводился запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание травы и мусора на всех видах земельных участков.