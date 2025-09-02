Робот для работы с детьми с РАС стал призером в конкурсе Сколково

Роботов планируется внедрить в учебный процесс психолого-педагогического факультета Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Команда Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга с проектом "Робот для социализации детей с аутизмом" одержала победу в программе "Техновосток 2030" фонда "Сколково" в номинации "Университетский поток" и вышла в суперфинал Восточного экономического форума 2025. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Проект команды ученых из КамГУ им. Витуса Беринга занял первое место в номинации "Университетский поток" программы "Техновосток 2030", будет презентован на суперфинале в рамках Восточного экономического форума, и уже получил финансирование в рамках гранта. Уникальная разработка камчатских студентов на сегодняшний день - первый и пока единственный созданный в России антропоморфный робот, который обучает и социализирует детей с РАС, с полностью русскоязычным интерфейсом. При этом, "Дима" стоит в разы дешевле зарубежных аналогов", - рассказали в университете.

Там добавили, что руководителем проекта стал выпускник КамГУ им. Витуса Беринга 2025 года Данила Сабиров, защитивший дипломную работу по созданию программного обеспечения для робота. В работе также принимает участие инженер 3D-печати Максим Гарапов. Научным руководителем проекта выступил доцент кафедры информатики и математики КамГУ им. Витуса Беринга, кандидат физико-математических наук Александр Рязанцев. Корпус робота напечатан на 3D-принтере, он умеет двигать руками и головой, на лице отражается анимированная мимика. Устройство оснащено двумя сенсорными экранами, на которых демонстрируются задания и игры. Программное обеспечение включает конструктор учебных материалов и систему автоматического сбора статистики. Стоимость камчатской разработки составляет порядка 150 тыс. руб., тогда как цена зарубежных аналогов начинается от 1 млн рублей.

На средства гранта будет изготовлена опытная партия из семи роботов. Их планируется внедрить в учебный процесс психолого-педагогического факультета КамГУ им. Витуса Беринга - для обучения будущих специалистов методике работы с антропоморфными роботами. А также передать в центры социализации детей с аутизмом в Камчатском крае. В перспективе технология будет распространена на весь Дальний Восток.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой стане "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.