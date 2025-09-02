Начальник департамента информполитики администрации Кузбасса покинула свой пост

Екатерина Дубкова возглавила Управление по координации работы с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей в администрации региона

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Начальник Департамента информационной политики администрации Кемеровской области, а также пресс-секретарь губернатора региона Екатерина Дубкова покинула свой пост. Информацию подтвердили ТАСС в администрации Кузбасса.

В последние несколько месяцев в правительстве Кузбасса свои посты покинули ряд министров, в том числе из-за возбужденных уголовных дел. Кроме этого пост покинула заместитель губернатора по внутренней политике Кемеровской области Ольга Турбаба на фоне уголовного дела о мошенничестве в отношении ее мужа.

"Информация об уходе [с поста начальника департамента - прим. ТАСС] Екатерины Дубковой верная", - сообщил собеседник агентства. Согласно сайту администрации, она возглавила Управление по координации работы с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей в администрации региона.

Екатерина Дубкова работала в пресс-службе администрации города Кемерово, когда мэром был нынешний губернатор Илья Середюк. В январе 2021 года она возглавила департамент информационной политики администрации Кузбасса при губернаторе Сергее Цивилеве (ныне министр энергетики РФ).