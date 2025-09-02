Мероприятие собрало 300 молодых журналистов, блогеров, продюсеров и создателей медиаконтента со всей страны

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Третий заезд "Шум. Профессии" Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы Росмолодежь. Форумы открылся в Калининградской области. Он собрал 300 молодых журналистов, блогеров, продюсеров и создателей медиаконтента со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Для нас это событие имеет огромное значение. Мы принимаем молодых специалистов не просто как участников форума "Шум", а как будущих лидеров мира медиа и журналистики. Сегодня здесь формируется профессиональное сообщество, для которого важны не только знания и навыки, но и ценности - ответственность перед обществом, умение работать в команде и быть примером для других, разовьет чувство сопричастности к большому медийному сообществу страны. Это именно тот фундамент, на котором будет строиться будущее российской журналистики и медиа", - прокомментировала министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Генеральный директор центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяна Мандрыкина отметила, что каждый заезд форума "Шум" выстраивается как живая образовательная система. "Здесь ребята со всей России сразу погружаются в практику, работают над реальными задачами для крупных заказчиков, учатся презентовать проекты и получать честную обратную связь", - сказала она.

Вот и в рамках заезда "Шум.Профессии" участникам предстоит работа над задачами от федеральных и региональных заказчиков. Так, например, Банк России предложил разработать серию видеороликов о финансовой грамотности студентов. Проект должен быть объединен одной концепцией и говорить с аудиторией на современном языке. Отдельным заданием станет разработка концепции документального фильма к пятилетию форума "Шум".

"Главная ценность заезда "Шум. Профессии" - это возможность для ребят сразу применять полученные знания на практике. Участники разделены на мини-редакции, где каждый получает свою роль и задачи, а рядом всегда есть опытный наставник, готовый направить и подсказать. Такой формат позволяет не только прокачивать профессиональные навыки, но и учит взаимодействовать друг с другом, слышать разные точки зрения, искать решения в команде", - отметила куратор заезда Ольга Рогожина.

За время заезда перед участниками выступят более 40 экспертов с лекциями и мастер-классами: от продюсеров и военных корреспондентов до блогеров, редакторов и креативных директоров. Заезд "Шум. Профессии" станет для молодых медийщиков не только образовательной площадкой, но и пространством для живого общения, наставничества и профессиональных экспериментов, подчеркнули в пресс-службе дирекции Росмолодежи.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области. Стратегическим партнером выступает технологическая компания VK.

ТАСС - информационный партнер.