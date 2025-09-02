Введение безвизового режима станет историческим моментом для всего туристического рынка, указали в Союзе со ссылкой на туроператора ITM Group

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Китай после введения безвизового режима для россиян сравняется по популярности с Турцией и Таиландом, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM Group.

"Долгожданное введение безвизового въезда для россиян в сентябре 2025 года станет историческим моментом для всего туристического рынка. Это не просто административное упрощение, а прямой катализатор взрывного роста турпотока. Мы прогнозируем переход Китая из категории "экзотики" в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян, наравне с Турцией и Таиландом", - отметили в компании.

По мнению туроператора, новые условия въезда уберут ключевой барьер - стоимость и сложность оформления визы, что особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха.

Российский турбизнес уже давно готов к всплеску турпотока: разработаны новые групповые и индивидуальные маршруты, наращиваются партнерства с китайскими коллегами, идет активное обучение гидов.

"Мы ждем не только роста объемов классического познавательного туризма (Пекин, Шанхай), но и бума новых форматов: гастрономические туры, экотуризм, поездки на масштабные международные выставки и бизнес-мероприятия", - объяснили в компании.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.