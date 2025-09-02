По результатам опроса, 48% респондентов считают нормальным стремление женщин искать обеспеченного партнера, видя в этом залог стабильности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Четверо из десяти россиян (42%) уверены, что наличие денег делает мужчину более привлекательным. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте.

"Мужчины соглашаются с этим тезисом чаще, особенно молодые миллениалы, видимо, для них финансы по-прежнему остаются символом статуса, мужественности. Женщины же (по крайней мере, на словах) чаще отрицают связь между привлекательностью мужчины и толщиной его кошелька. Причем чем старше женщины, тем реже они соглашаются с данным тезисом, чего нельзя сказать о самих мужчинах. В итоге для мужчин деньги остаются символом интереса для противоположного пола в любом возрасте, а для женщин финансовое благосостояние потенциального партнера имеет значение только пока они сами молоды", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, почти половина россиян (48%) считают нормальным стремление женщин искать обеспеченного партнера, видя в этом залог стабильности. Чаще всего так отвечали жители крупных городов и россияне с высоким уровнем дохода. При этом только 6% опрошенных заявили, что прекращали отношения по причине финансовой несостоятельности партнера, причем чаще это делали женщины (8% против 2% мужчин).

Более половины респондентов (55%) согласны с тем, что современным мужчинам сложно построить отношения и найти спутницу жизни из-за высоких требований женщин к уровню заработка. При этом, как отмечают социологи, сами женщины чаще признают наличие такого негласного стандарта, хотя при описании личных отношений большинство из них декларируют, что важнее чувства и совместимость, а не материальное положение.

Опрос также показал, что отношение к финансовому фактору в романтических отношениях зависит от возраста, уровня дохода и места проживания. Молодые поколения, выросшие в условиях рыночной экономики, чаще воспринимают выбор обеспеченного партнера как прагматичный и оправданный, тогда как среди старших респондентов преобладает скепсис. В то же время две трети женщин заявили о готовности строить отношения с мужчиной, зарабатывающим меньше, особенно если сами чувствуют себя финансово уверенно.

"Женско-мужские отношения сегодня переживают очевидный кризис. Обе их стороны скорее несчастны и страдают от непонимания и сложности поиска достойного партнера. Но если женщины в целом находятся на подъеме, становятся все более самостоятельными, больше зарабатывают, открывают для себя новые возможности, то мужчины болезненно переживают снижение своего прежде высокого статуса в условиях экспансии женщин в прежде закрытые для них области. Поиск новой модели отношений между двумя полами продолжается и еще долго будет оставаться в фокусе нашего внимания, поскольку отражает один из важнейших аспектов продолжающегося превращения России в сложное, развитое и современное общество", - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Об исследовании

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 7 августа 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.