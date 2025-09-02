В Сербии прошли несогласованные протесты с участием более 19,5 тыс. человек

По данным МВД, движение транспорта было блокировано на 18 участках

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Прошлой ночью в Сербии состоялись несогласованные акции протеста на 38 локациях, в них приняли участие 19 665 человек, из них 9 080 - в Белграде. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, движение транспорта было блокировано на 18 участках. Инцидент произошел в Нови-Саде у факультета спорта и физического воспитания, где группа из около 280 человек попыталась силой проникнуть в здание. "Часть собравшихся была в масках, во время событий в адрес сотрудников полиции звучали грубые оскорбления", - отметили в МВД.

В министерстве отметили, что после двух предупреждений полиция вмешалась в соответствии с законом. В ходе разгона протестующих в стражей порядка бросали пиротехнические средства, дымовые шашки и камни. Один сотрудник полиции был ранен, еще два гражданина обратились за помощью в медучреждение.

Представители правоохранительных органов предотвратили проникновение в здание и задержали трех участников инцидента, двое из которых оставлены под стражей. МВД подчеркнуло, что "полиция не будет терпеть насилие и нападения на должностных лиц и впредь будет решительно и в соответствии с законом реагировать, чтобы защитить граждан и обеспечить безопасность Республики Сербия".