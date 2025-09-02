Над ними проводили нечеловеческие эксперименты, указал председатель президиума общероссийской организации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нацистская Германия насильно перевезла на свою территорию от 4,5 до 5 млн детей из Советского Союза для проведения опытов. Об этом в ТАСС на пресс-конференции, посвященной проведению Международного антифашистского форума, рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

"Мы собрались накануне международного форума именно малолетних узников фашизма. Это последние свидетели зверств фашизма, которые прошли эти жуткие концлагеря - Освенцим, Саласпилс. Это и ряд других лагерей, в которых выжил каждый десятый взрослый человек, уже не говорю о малолетних узниках. Всего за период Великой Отечественной войны, по разным данным, от 4,5 до 5 млн детей было угнано на территорию Германии, на территорию Европы, где проводили над ними нечеловеческие эксперименты, опыты. В нечеловеческих условиях они содержались, над ними издевались", - сказал Липовой.

Он подчеркнул, что все, кому удалось выжить, стали достойными членами общества, добились больших достижений в интересах России в различных сферах.

Кроме того, Липовой сообщил, что участники из 15 стран уже подтвердили свое участие в Международном антифашистском форуме. "Мы этот форум проводим уже более 15 лет, и если 10-12 лет назад в этом форуме участвовали единицы международных представителей из европейских стран, то сегодня с каждым годом Европа понимает, что единственная, кто может спасти Европу от того мракобесия, которое сейчас есть, и в том числе от фашизма, <…> это только Россия", - добавил он.