КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области впервые ввели курс оздоровления для вдов и несовершеннолетних детей участников СВО. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Мы ввели срочную соцуслугу для вдов и несовершеннолетних детей участников СВО. Они могут пройти вместе 12-дневный курс оздоровления. Отдых уже организован в центре "Мечта" Светлогорска. Первый заезд начался 1 сентября" - сообщил губернатор в Telegram-канале.

Он также проинформировал, что теперь курс реабилитации в центре "Новые горизонты" в 20 км от Калининграда, смогут пройти не только участники СВО с инвалидностью, но и те, кто только проходит процедуру ее оформления.

"На прямой линии, да и не только там, поступало много обращений от наших бойцов. В перспективе увеличим и мощность самого центра за счет строительства нового корпуса", - отметил Беспрозванных.