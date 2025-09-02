Выставка открылась 1 сентября в Национальном центре "Россия".

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полный макет Каспийского прибрежного кластера представили на стенде Республики Дагестан в рамках выставки "Регион-2030. Платформа будущего" в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Выставка "Регион-2030. Платформа будущего" открылась 1 сентября в Национальном центре "Россия". Проект представляет достижения субъектов РФ и их стратегические планы развития. В экспозиции на данный момент принимают участие первые семь регионов - Челябинская, Тульская, Воронежская и Амурская области, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан и Еврейская автономная область.

"Каспийский прибрежный кластер - это самый главный проект в Дагестане на текущий момент, который должен быть создан к 2030 году", - рассказали ТАСС на стенде.

Кроме того, в экспозиции представлены другие важные инвестиционные проекты Республики Дагестан, включая Новолакскую ветровую электростанцию, "Город обувщиков", плодово-овощной, транспортно-логистический и стекольный промышленные кластеры. На стенде также можно познакомиться с дарами Дагестана и почувствовать их ароматы.

Экспозицию региона также украшает барельеф с журавлями из стихотворения поэта Расула Гамзатова, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка представлена на втором этаже павильона №7 Национального центра "Россия" и открыта для посетителей каждый день, кроме понедельника. В рамках проекта предусмотрены специальные экскурсионные программы, мастер-классы и встречи с представителями регионов.