Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин считает, что в целом спрос на это направление может увеличиться на 30% и более

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Интерес россиян к бронированию авиабилетов и проживания в отелях Китая вырос в два раза после появления информации об отмене виз, сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в два раза. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более", - сказал он.

Возможность для россиян путешествовать без виз по всей территории Китая - очень важная новость для самостоятельных путешественников, отметил эксперт. Он напомнил, что ранее безвизовый режим действовал только на курортном острове Хайнань, а также в рамках транзита в третьи страны.

"Но здесь были ограничения по регионам посещения, плюс необходимо было заполнить форму транзитного пассажира. Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю, либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане. Кроме того, расширятся возможности для транзитных путешественников, направляющихся через Китай в другие страны Азии", - объяснил Брагин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.