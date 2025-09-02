Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что в документ "практически ежемесячно" вносят поправки, основанные на правоприменительной практике, которая формируется в ходе СВО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Закон о ветеранах сильно устарел, его надо актуализировать и систематизировать с учетом новых реалий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению с 9 по 10 сентября в Москве Международного антифашистского форума.

"Я считаю, что закон о ветеранах очень сильно устарел. Он в ближайшей перспективе будет, на мой взгляд, серьезно изменен, актуализирован, систематизирован с учетом новых реалий", - сказал депутат.

Он отметил, что в закон "практически ежемесячно" вносятся поправки, основанные на правоприменительной практике, которая формируется в ходе специальной военной операции.

"Правоприменительная практика дает новые основания для того, чтобы в связи с проходящей СВО вносились изменения, новые корректировки, давая той или иной социальной группе право иметь статус ветерана боевых действий, инвалида боевых действий, новые меры поддержки и так далее", - сообщил парламентарий.

По его словам, когда необходимые изменения будут приняты, потребуется "серьезная работа по актуализации закона".