Увидеть их можно будет до 30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Трагические события из жизни приграничного Белгорода, который с 2022 года подвергается обстрелам ВСУ, в фотоснимках профессионального фотографа, члена Союза журналистов России Антона Вергуна представили в историческом парке "Россия - моя история" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Значительная часть выставки "Белгород. События. Люди" посвящена трагическим событиям, которые происходили в городе, начиная с 2022 года, и людям, чья работа - сохранять жизнь", - говорится в сообщении.

Отдельная группа фотографий показывает трудовые будни медиков. Среди снимков - кадры из операционной, из кареты скорой помощи, из перинатального центра и ковидного госпиталя.

Также публике представили фотографии, сделанные в канун Нового 2024 года. Тогда на центр Белгорода с новогодней елкой, ледовым катком, украшенными витринами и жилыми домами обрушились кассетные боеприпасы. Погибли 25 белгородцев, в том числе пять детей, более 100 человек получили ранения.

Выставка расположена во входной зоне музея и продлится до 30 ноября 2025 года.

Об историческом парке

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Он включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, и зал истории Санкт-Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В Петербурге исторический парк был открыт в 2017 году. На сегодняшний день филиалы комплекса есть в 26 городах России, в том числе Мелитополе и Луганске.