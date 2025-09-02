Ее размер составит 2,5 млн рублей

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ увеличили с 1,5 млн до 2,5 млн рублей в Алтайском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Виктор Томенко.

"Чтобы поддержать наши вооруженные силы, принято решение - с сегодняшнего дня установить сумму краевой единовременной выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту с Минобороны РФ, в размере 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Размер выплаты ранее составлял 1,5 млн рублей, уточнили в пресс-службе правительства края. Новая сумма будет выплачиваться до конца года, соответствующее постановление подписал глава региона.