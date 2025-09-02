В частности, в селе Красная Поляна заработала банковская инфраструктура, организована работа медиков и социальных служб, сообщил глава республики

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Мирная жизнь практически полностью восстановлена в части освобожденных от ВСУ населенных пунктов Великоновоселковского округа на юге ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Это Великоновоселковский район, здесь у нас уже есть возможность, чтобы провести все необходимые мероприятия, но только после разминирования сможем приступить непосредственно к тому, чтобы туда заходили гражданские специалисты и выполняли полностью свой функционал. Есть, конечно же, населенные пункты, где уже жизнь практически полностью во всех аспектах мирной составляющей восстановлена", - сказал Пушилин.

Он добавил, что примером налаживания мирной жизни является село Красная Поляна, освобожденное в мае 2022 года. Кроме прочего, там заработала банковская инфраструктура, организована работа медиков и социальных служб. "Здесь уже ситуация совершенно другая. Я уверен, что наши бойцы сделают все возможное для того, чтобы и в остальные населенные пункты была возможность зайти и провести все необходимые мероприятия", - заключил руководитель региона.

31 августа Пушилин заявил, что Вооруженные силы РФ, выбив ВСУ из Камышевахи, освободили всю территорию юга республики.