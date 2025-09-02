Беспилотник доставил документы из Невельска на остров Монерон

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по использованию морского беспилотника для доставки информационных материалов к муниципальным выборам на труднодоступную территорию впервые реализовали в Сахалинской области. Дрон доставил документы из Невельска на остров Монерон, сообщили в пресс-службе правительства Сахалина.

"Избирательной комиссией Сахалинской области при поддержке правительства региона впервые в стране успешно реализован пилотный проект по использованию морского беспилотника для доставки информационных материалов к муниципальным выборам на труднодоступную территорию. Морской дрон переправил печатную информацию из Невельска на отдаленный остров Монерон. С 3 по 13 сентября в Невельском районе, куда территориально относится остров Монерон, пройдет досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов собрания Невельского муниципального округа", - сказано в сообщении.

По словам председателя избиркома Сахалинской области Виктории Черкасовой, для региона использование подобных технологий очень актуально. "У нас много труднодоступных точек, куда обычно мы доставляем материалы вертолетом. Помимо Монерона, это острова Шикотан, Итуруп, мыс Крильон, мыс Великан, есть точки, где находятся по 1-2 человека, но мы обязаны обеспечить им возможность реализовать свое избирательное право. С экономической точки зрения использование беспилотников гораздо выгоднее для бюджета и не задействует человеческий ресурс", - приводятся ее слова в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что доставка груза осуществлялась безэкипажным катером АНО "НПЦ Крылья Сахалина". "Эксперименты под различные сценарии применения данного судна мы проводим постоянно, но такой длительный поход - протяженностью 63 километра - состоялся впервые. Помимо информационных материалов к предстоящим муниципальным выборам, катер доставил полезный груз для сотрудников парка весом 300 килограммов. В него вошли товары первой необходимости: крупы, сахар, тушенка, топливо, медикаменты", - цитирует пресс-служба слова генерального директора АНО "НПЦ Крылья Сахалина" Виктора Грицаенко.

Новые эксперименты

В пресс-службе также сообщили, что в ближайшее время АНО "НПЦ Крылья Сахалина" совместно с избирательной комиссией проведут на Сахалине еще один эксперимент. "Из пгт Ноглики, где 14 сентября также запланированы дополнительные выборы депутатов собрания Ногликского муниципального округа, БПЛА воздушным путем доставят материалы для избирателей в труднодоступный населенный пункт - село Вал или село Ныш. Для транспортировки будет использован разработанный Университетом Иннополис беспилотник InnoVtol", - уточняется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что после проведения второго эксперимента избирком региона планирует оценить полученный экономический эффект и предоставить данные в ЦИК РФ. "При позитивном сценарии в нормативно-правовую базу, регламентирующую процедуру проведения выборов, могут быть внесены необходимые поправки, расширяющие сценарии использования БПЛА в ходе выборных кампаний различного уровня", - отметили в пресс-службе.