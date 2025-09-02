При заполнении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы обязательных документов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 млн документов, прикрепленных к заявлениям на портале госуслуг Московской области, проверил искусственный интеллект с июня текущего года. Это поспособствовало сокращению обработки писем и более быстрому предоставлению услуги, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Подмосковье активно внедряет цифровые технологии в сферу госуслуг. Благодаря искусственному интеллекту жители получают услуги быстрее и с меньшим количеством ошибок. Такой подход делает систему более удобной для жителей и снижает административную нагрузку на специалистов. Отмечу, что с июня этого года искусственный интеллект обработал свыше 250 тыс. онлайн-заявлений, в которых проверил более 3 млн документов", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что при заполнении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы обязательных документов. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю сразу видно, какие именно, и он может тут же их заменить.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, на старте проекта искусственный интеллект был внедрен в 70 услуг, а сейчас их количество уже достигло 119. "При этом количество документов, которые проверяет ИИ, также значительно увеличилось. Если в июне он был обучен распознавать 250 документов, то сейчас их число приближается к 300", - процитировали в материале слова министра.