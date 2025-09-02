Платформа помогает педагогам безопасно и прозрачно организовать выезд школьников

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Онлайн-сервис "Кинокласс" для учителей и школ, упрощающий организацию классных походов в кинотеатр, начал работу 2 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Центра кино".

"Кинокласс" предназначен для классных руководителей, педагогов-организаторов и администраций школ. Платформа помогает безопасно и прозрачно организовать выезд, обсуждать фильмы с классом, развивать медиаграмотность и поддерживать интерес школьников к отечественному кино", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на сайте сервиса педагоги выбирают фильм, оставляют заявку и получают подтверждение от ближайшего партнерского кинотеатра.

Учителям также будут доступны готовые комплекты для постсеансового урока: конспект занятия (45-60 минут), вопросы для обсуждения, задания по возрастным группам, раздаточные материалы и рабочие листы. Материалы можно скачать на сайте после подтверждения заявки или в личном кабинете проекта - чтобы сразу провести урок или классный час по теме фильма, уточнили в организации.