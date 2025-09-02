Планируется создать и модернизировать полигоны по утилизации твердых коммунальных отходов, а также мусоросортировочные комплексы

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Новую пятилетнюю программу по обращению с отходами утвердили в Волгоградской области. На создание и модернизацию мусорных полигонов, ликвидацию свалок и другие мероприятия потратят порядка 14,5 млрд рублей, следует из официального приказа, опубликованного региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"Региональная программа реализуется с 2025 по 2030 годы в один этап. Общий объем финансирования составит более 14 млрд 513 млн рублей. Из них средства федерального бюджета составят около 8,7 млрд рублей, областного бюджета - порядка 1,8 млрд рублей, порядка 3,7 млрд рублей - средства внебюджетных источников", - говорится в документе.

В частности, планируется создать и модернизировать полигоны по утилизации твердых коммунальных отходов, мусоросортировочные комплексы.

"На территории Волгограда планируется ликвидировать свалки в Ворошиловском районе на площади 27,47 га, в Красноармейском и Тракторозаводском районах - по 20,12 га. Также будут очищены от мусора, восстановлены и рекультивированы территории в Камышине (42,24 га), Урюпинске (13,7 га) и Дубовке (9,29 га)", - отмечается в документе.

Аналогичные работы по ликвидации мусорных свалок пройдут в Михайловке и Фролово, а также в Среднеахтубинском, Городищенском, Иловллинском, Светлоярском и Котельниковском районах.

Кроме того, будут созданы условия для развития производств по вторичной переработке отходов и ликвидирован объект накопленного экологического вреда, представляющий угрозу реке Волге.