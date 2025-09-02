Работы по замене тепловых сетей завершены на восьми ключевых участках города

СМОЛЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт более 12 км магистральных тепловых сетей, который значительно повысит надежность и качество теплоснабжения, завершили в Смоленске к началу отопительного сезона. Об этом ТАСС сообщили в администрации областного центра.

"В 2025 году в рамках реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Смоленске проведены масштабные работы по капитальному ремонту тепловых сетей, полностью обновлено 12,6 тыс. погонных метров магистральных трубопроводов, что должно значительно повысить надежность и качество теплоснабжения тысяч смолян и снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций в предстоящий отопительный период", - сообщили в администрации.

Как отметил глава Смоленска Александр Новиков, модернизация коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых задач городских властей. "Те тепловые сети, которые мы ремонтируем сегодня, во многих случаях не обновлялись десятилетиями и находились в ветхом состоянии. Проведение таких масштабных работ - это огромный вклад в будущее города, который позволит обеспечить стабильное тепло в домах жителей", - сказал Новиков, поблагодарив власти региона за поддержку в реализации проекта.

По данным администрации Смоленска, работы по замене сетей выполнены на восьми ключевых участках города, в числе которых ул. Нахимова, Соколовского, Багратиона и другие. Общий объем финансирования составил 168,7 млн рублей. Средства выделены из городского и областного бюджетов.

В 2024 году в рамках реализации программы было отремонтировано 24,7 км теплосетей. После проведения работ аварий на отремонтированных участках не зафиксировано, подчеркнули в администрации.