Отец иноагента Леонида Волкова полностью признал свою вину в финансировании ФБК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый по делу о финансировании экстремистской организации отец иноагента Леонида Волкова - Михаил Волков (оба включены в перечень экстремистов и террористов в России) полностью признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Да", - ответил он на вопрос судьи о виновности.

Волков-старший был задержан в Екатеринбурге 3 апреля, ему вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации). Максимальное наказание - лишение свободы от трех до восьми лет. По версии следствия, 5 августа 2021 года подсудимый перевел 1 тыс. рублей в пользу "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен).

Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук.

11 июня Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его сына Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы. Волков признан виновным по ч. 3 ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ч. 2 ст. 214 (вандализм по политическим мотивам - два эпизода), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ - 18 эпизодов), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), а также ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения) УК РФ.

Решением Московского городского суда от 9 июня 2021 г. некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.