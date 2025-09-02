В экспозиции представят находки с мест поисковых работ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945" открылась в выставочном зале федеральных архивов в Москве, передает корреспондент ТАСС. Зрителям показали личные вещи советских военачальников и ранее неопубликованные документы последнего этапа Второй мировой войны.

"Хотел бы отметить, что в рамках большого выставочного цикла удалось создать по поручению президента Российской Федерации внушительную коллекцию, посвященную предыстории, истории и завершению Второй мировой войны. Она составляет свыше 17 тысяч документов и размещена на сайте президентской библиотеки", - сказал во время торжественного открытия руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

По его словам, экспозиция не просто рассказывает о заключительных событиях Второй мировой войны, но повествует о "нетривиальных сюжетах". "Мы впервые показали так называемый Бернский инцидент - события, которые легли в основу знаменитого фильма "Семнадцать мгновений весны". На выставке представлены документы нашей военной разведки, переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем в связи с переговорами западных союзников с немецкими руководителями", - дополнил он и обратил внимание, что на выставке впервые показали документы, связанные с планом "Немыслимое", название которого придумал Черчилль. "Наша военная разведка доложила руководству СССР о том, что уже 15 мая 1945 г. началась подготовка плана военной операции по разгрому Советского Союза", - сказал Артизов.

На выставке будут представлены находки с мест поисковых работ: личные вещи советских солдат, доказательства нацистских преступлений против мирных граждан и военнопленных, а также вещи японских военнослужащих с острова Шумшу. Экспозиция включает материалы последнего этапа войны в Европе: боевые донесения, директивы, письма советских бойцов, дневники военнопленных, фотографии и карты, которые освещают ключевые события освобождения Красной армией европейских стран и судьбу узников концлагерей.

Особое внимание будет уделено жизни советского тыла, включая разработку новой боевой техники, вкладу граждан в фонд обороны и восстановление экономики. Также покажут документы о вкладе известных деятелей литературы и кино в войну.

Выставка организована Федеральным архивным агентством и Российским историческим обществом. ТАСС - генеральный информационный партнер.