Цель программы - помочь участникам специальной военной операции, ветеранам, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Новая региональная программа "Свое дело. Самарская область" стартовала в регионе в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Запустили программу "Свое дело. Самарская область". Цель программы - помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", - написал он в Telegram-канале.

В рамках проекта защитники Отечества смогут получить информацию, как открыть и вести свой бизнес, а также о предусмотренных в регионе мерах поддержки. "Свое дело. Самарская область" - это сайт, образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта. Участникам проекта в региональных центрах "Мой бизнес" помогут разработать бизнес-идею, составить карту развития дела. По завершении программы они получат сертификаты.

В Самарской области более 50 военнослужащих уже планируют открыть бизнес, ранее сообщали в пресс-службе правительства области.