Во Владивостоке высадили 80 деревьев в честь 80-летия Великой Победы

Высадка деревьев прошла в рамках проекта "Живое наследие"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава холдинга Maer Константин Майор и мэр Владивостока Константин Шестаков положили начало высадке аллеи на набережной Спортивной гавани во Владивостоке в рамках проекта "Живое наследие". Она посвящена годовщине окончания Второй Мировой войны и победы над милитаристской Японией, передает корреспондент ТАСС.

"На этой неделе мы запускаем медиафасады, на которых будем транслировать интересный и нужный региону контент. Мы завели традицию - высаживать деревья в местах, где проходят международные форумы. Буквально завтра открывается Восточный экономический форум, и в честь юбилея Победы мы высаживаем 80 деревьев. Эти деревья будут говорить о главном - о том, что мы живем", - обозначил Майор.

Также выступил с приветственным словом Шестаков, поддержав идею проекта компании Maer и отметив, что дата акции выбрана самая удачная - в день юбилея Победы.

"Ранее губернатор Олег Кожемяко отмечал, что стоит поработать и с вечнозелеными деревьями, чтобы вне зависимости от сезона Владивосток был прекрасен. Поэтому логика мероприятия - чудесная, ну а место - самое удачное, буквально несколько дней назад эта часть набережной была открыта для посещения после реконструкции", - рассказал мэр.

После приветственных слов каждый участник мероприятия посадил по дереву. В высадке приняли участие также председатель Законодательного собрания Приморья Антон Волошко и председатель городской думы Владивостока Андрей Брик. Также участие приняли представители крупного бизнеса, политические и общественные деятели, спортсмены, федеральные и региональные СМИ.